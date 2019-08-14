Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarındaki Beşkardeş Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli Kulu karayolu üzerinde tali yoldan karşı yola geçmek isteyen A.P. idaresindeki 06 YPZ 27 plakalı otomobil, sürücüsü alınamayan 68 AAK 157 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada kaza yapan araca arkadan gelen 68 AAD 654 plakalı otomobil de hızla çarptı. Kazanın ardından araçlar savrulurken, 06 YPZ 27 plakalı otomobilin sürücüsü A.P. ve araçta bulunan B.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi