Konya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika
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Konya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

08.07.2022 23:43
Konya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Konya Ankara Karayolu Çiçekkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A'nın (42) kullandığı 06 BLN 498 plakalı Volkswagen marka otomobil, Hilal D. yönetimindeki 06 BT 6389 plakalı Toyota marka otomobil ve Kemal E. idaresindeki 42 GA 766 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, otomobil sürücüleri ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 9 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika
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