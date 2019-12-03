Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik bir program düzenledi. Program, özel eğitim öğrencilerinden oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının seslendirdiği marş ve ezgilerle, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından görme engelli öğrenci Mehmet Akif Köz günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak yaptığı konuşmada, " Sevgi bütün kapıları açan bence en önemli anahtardır. Sevgi olduğu zaman engel yoktur. Bu kadar net ve kesin. İnsan her önüne çıkan engelleri aşamıyorsa, pes ediyorsa, yılgınlık gösteriyorsa, bence işte o zaman engelli bir kişi haline gelmiş olur. Onun için hiçbir zaman sebatı bırakmadın, sabrı bırakmadan, çalışma azmimizi bırakmadan hayata tutunmalıyız ve hem kendimizi, hem ülkemizi geliştirerek en yüksek noktaya çıkarmalıyız. Buna engelli kardeşlerimizin de ihtiyacı var, bütün vatandaşlarımızın ihtiyacı var, ülkemizin de ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Program, Necmettin Erbakan Üniversitesi görme engelli öğrencisi Mukaddes Arıcan'nın solo müzik dinletisi, Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Anaokulunun ront gösterisi, öğrenci Muhammed Efe Küçük'ün şiir dinletisi, Selçuklu Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi işitme engelli öğrencilerinin halk oyunu gösterisi, Dede Kara ve Meral Vavi'nin şiir dinletisi, Meram Özel Eğitim uygulama Okulu 3. kademe öğrencisi Havvanur Kiraz'ın solo müzik gösterisi, Meram Kozağaç ESOB Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ritim gösterisi, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin Ankara Oyun Havası gösterisi, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin Sema gösterisi ile devam etti.



Program sonunda Yaşam Boyu Kariyer Derneği tarafında yürütülen Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Sakatlar Odası Konya Şubesi'nin paydaş olduğu "Kadında Sanat" projesi kapsamında 3 ay eğitim gören ve başarılı olan 30 engelli kadın kursiyere, Vali Toprak tarafından sertifikaları verildi. Program günün anına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA