Konya'da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 370 araç ve sürücüye toplamda 1 milyon 484 bin 667 lira cezai işlem uygulanırken, 110 araç trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde 89 litre sahte alkollü içki ve 21 bin 870 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 804 sürücüye hız sınırı ihlali, 767 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 87 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 350 sürücüye trafik yönetmeliğine uymamaktan ceza kesildi. 831 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 19 araca fazla yolcu taşıma, 343 araca park yasağı ihlali ve 569 sürücü ve araca muhtelif maddelerden toplamda 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin 667 lira cezai işlem uygulandı, denetimlerde 110 araç trafikten men edildi.

181 şahsa sosyal mesafe kuralı ihlalinden işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ise 7 iş yeri denetlendi, 5'inde sigara tüketildiği, 4 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu tespit edildi, 3 iş yeri mühürlendi. 181 şahsa sosyal mesafe kuralı ihlali, 35 şahsa maske takmamaktan işlem yapıldı, 5 yabancı uyruklu şahsın iş yerlerinde çalıştığı görüldü ve il göç idaresine teslim edildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 5 iş yeri sorumlusuna 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan işlem yapıldı. Denetimler kapsamında, 2 yankesici, 6 hırsızlık şüphelisi ve 7 aranan şahıs da yakalandı. Öte yandan, 720 kök hint keneviri, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

89 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Selçuklu ilçesinde yapılan aramada, 89 litre sahte alkollü içki, Akşehir'de yapılan aramalarda 69 gümrük kaçağı telefon yakalandı, 3 şahısa ise adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde de, 21 bin 870 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek ve bin 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 26 şahıs ise yakalanarak adli işlem yapıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde ise, 8 bin 492 kilogram toz deterjan, bin 1936 gram sıvı deterjan, 2 bin 200 kilogram deterjan yapımında kullanılan tuz, bin 650 ambalaj, 236 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 şahsa zehirli madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 adreste yapılan aramada ülkeye yasadışı yollardan giren 10 şahıs yakalandı, şahıslara yer temin ettiği öğrenilen 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatılarak şahıslar il göç idaresine teslim edildi. - KONYA