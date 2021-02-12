Konya'da 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
12.02.2021 11:27
Konya'da polis ekiplerince bir araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Konya'da polis ekiplerince bir araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, bir otobüsle iş yerinde toplam 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçak akaryakıta el konulurken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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