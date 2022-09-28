İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığını tespit ettikleri Karatay ilçesindeki 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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