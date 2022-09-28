Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı

28.09.2022 10:56
Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığını tespit ettikleri Karatay ilçesindeki 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 485 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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