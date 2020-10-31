Konya'da 3 bin 804 sürücüye 1 milyon 569 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Konya'da yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 804 araç sürücüsüne 4 günde 1 milyon 569 bin 483 lira para cezası kesildi, 132 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 26- 29 Ekim'de yapılan denetimlerde, 810 sürücüye hız sınırı, 638 sürücüye kırmızı ışık, 301 sürücüye park yasağı ihlali ile 709 sürücüye cep telefonuyla konuşmak, 147 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 387 sürücüye trafik güvenliği yönetmeliğine uymamak, 796 sürücüye de muhtelif nedenlerden para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 yolcu minibüsü sürücüsüne ceza verildi

Ayrıca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 16 toplu taşıma aracı sürücüsüne de fazla yolcu almaktan para cezası kesildi.

Yapılan kontrollerde toplam 3 bin 804 araç sürücüsüne 1 milyon 569 bin 483 lira para cezası uygulanırken, 132 aracın trafikten men edildiği belirtildi.