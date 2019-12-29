Konya'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Konya'da 18 günde 3 farklı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo ve malzeme hırsızlığı olayına karışan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya'da 18 günde 3 farklı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo ve malzeme hırsızlığı olayına karışan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan sanayi bölgesinde son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin 3 ayrı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo, 2 adet şarjlı matkap çaldığı tespit edildi. Ayrıca çalınan bir çelik kasayla birlikte içinde bir miktar sigara ve paranın da çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirleyerek iş yerleri çevresindeki güvenlik kameralarını takibe aldı.


100 güvenlik kamerası incelenip şüpheliler belirlendi


Sürekli aynı bölgelerde hırsızlık yapan şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 adet güvenlik kamerası takibinin ardından şüphelilerin Sefa Ç. (24), Ö.M. (22), S.Ş. (16), T.D. (16), İsmail G. (37), Faruk B. (19) olduğunu belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden İsmail G. ve Faruk B. hırsızlık malı satın almaktan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan S.Ş. ile T.D. isimli şüpheliler Çoçuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler Sefa Ç. ve Ömer M. ise adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia eden şahıs kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
21:50 ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugaylarına ait üsleri vurdu - Son Dakika Haber
21:46 Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda - Son Dakika Haber
21:38 Bodrum'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
21:29 Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika Haber
21:14 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz - Son Dakika Haber
21:09 Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1 - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]