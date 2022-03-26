Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı

26.03.2022 10:56
Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç, F.Ş, K.Y, K.B, H.Ç, M.Y, M.B, N.T, A.T. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında 23 Mart'ta iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada, Ş.Ö, K.T. ve M.A. öldürülmüş, şüphelilerden Ş.Ç. F.Ş. ve K.Y. hafif yaralanmıştı.

Zanlılardan N.T'nin, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yi silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

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Kadınhanı, Gözaltı, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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