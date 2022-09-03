Konya 'da 3 milyon 750 bin doldurulmuş makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da gümrük kaçağı 3 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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