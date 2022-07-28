Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı

28.07.2022 11:29
Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Konya'da 3 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Konya'da 3 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde 3 ayrı mahallede çalınan otomobillerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilleri çalan şüphelilerin Ercan Y. (26), Muzaffer Y. (29) ve Hasan Y. (25) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ve çeşitli olaylardan suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ercan Y. ile Hasan Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muzaffer Y. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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