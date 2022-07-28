Konya 'da 3 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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