Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak'ta S.G'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki 5 kişi dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. S.G'nin 3 yaşındaki çocuğunun evdekiler uyuduğu sırada çakmakla oynadığı, perdelerin tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

İtfaiye, Yangın, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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