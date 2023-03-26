Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren anne psikiyatri hastanesine sevk edildi - Son Dakika
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Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren anne psikiyatri hastanesine sevk edildi

26.03.2023 14:33
Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren anne psikiyatri hastanesine sevk edildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Sevda K, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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