Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren anne psikiyatri hastanesine sevk edildi

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

Kaynak: AA

Hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden çalışan ve doktor hakkında dava açıldı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor