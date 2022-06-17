Konya'da 30 bin öğrenci bilim tırıyla metaverse deneyimi yaşadı - Son Dakika
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Konya'da 30 bin öğrenci bilim tırıyla metaverse deneyimi yaşadı

17.06.2022 11:40
Konya'da 30 bin öğrenci bilim tırıyla metaverse deneyimi yaşadı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere bilimi sevdirmek için hizmete sunduğu bilim tırı, öğrencileri metaverse (sanal evren) dünyasıyla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere bilimi sevdirmek için hizmete sunduğu bilim tırı, öğrencileri metaverse (sanal evren) dünyasıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konya Bilim Merkezi tarafından hizmete sunulan bilim tırının, Konyalı öğrencilerde bilime olan ilgiyi artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bilim tırının Konya genelinde okulları gezdiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilimin eğlenceli yüzünü öğrencilerle buluşturan bilim tırı, bu yıl 30 bin 829 öğrencinin ayağına bilim götürdü. Çocuklar bilim tırında, anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, Dinazor T-Rex, Van de Graaff jeneratörü, hiperbolik delik, desibel ölçer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, el-göz-beyin koordinasyonu gibi birbirinden eğlenceli materyallerle hem eğlendi hem öğrendi."

Öğrenciler, trafik kurallarını oyun ortamında öğrenme fırsatı buldu

Bilim tırının teknoloji gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüzün değişen ve gelişen teknolojik gelişmelerini de yakından takip eden bilim tırı, sanal gerçeklik gözlükleriyle öğrencileri metaverse dünyasıyla buluşturdu. Sanal gerçeklik gözlükleri, kendilerini özel olarak hazırlanmış sanal ortamda hissetmelerini sağlayarak öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı. Öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan oyun ile trafik kurallarını sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak öğrenme fırsatı buldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla kurduğu bilim tırı, okullar, Kur'an Kursları, yaz okulları, festival ve çeşitli etkinliklerle bugüne kadar yarım milyondan fazla öğrenciye ulaştı."

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Kaynak: AA

Konya, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 30 bin öğrenci bilim tırıyla metaverse deneyimi yaşadı - Son Dakika

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