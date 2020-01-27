Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı

7 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bir yayladaki çiftlikte çalışan çoban, sabah saatlerinde yem vermek için ağıla girdiğinde 30 koyunun telef olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen koyunların sahibi, ağıla giren 2 köpeğin, 4 saat boyunca saldırdığı koyunları tek tek telef ettiğini gördü. 80 koyunun bulunduğu ağılda, telef olan bazı koyunların hamile olduğu, 12 kuzunun da anne karnında telef olduğu öğrenildi.

Köpeklerin komşu çiftlikten geldiğini iddia eden ağıl sahibi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı

Karapınar, Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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