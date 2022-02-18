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Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi

18.02.2022 11:54
Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 304 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 304 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İçerisinde kaçak silah bulunduğu şüpheli bir aracın olduğuna dair ihbarı değerlendiren polis ekipleri, aracın ilçeye bağlı Dalgan Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Aracın sahibi M.G.'ye ulaşan polis, araçtaki incelemede üzerinde marka, model, seri no bulunmayan 175 adet pompalı tüfek, 58 adet otomatik tüfek, 18 adet tek kırma av tüfeği, 34 adet çeşitli modellerde otomatik av tüfeği, 15 adet şarjörlü av tüfeği, 4 adet 36 kalibre av tüfeği olmak üzere toplamda 304 adet av tüfeği ele geçirildi. Tüfeklere el konulurken, aracın sahibi M.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi
Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 304 adet kaçak tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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