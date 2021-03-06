Konya'da 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Konya'da 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
06.03.2021 23:26
Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Son açıklanan korona virüs vaka sayısı tablosunda Konya yine çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Normalleşme sürecine de girilmesiyle ilk defa Cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek. Polis ekipleri de kentin değişik noktalarında korona virüs tedbirleriyle ilgili denetimlerine devam ediyor. - KONYA
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