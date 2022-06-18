Konya'da 33 baronun katılımıyla Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da 33 baronun katılımıyla Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı düzenlendi

18.06.2022 12:56
Konya'da 33 baronun katılımıyla Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı düzenlendi

Konya'da 33 baronun katılımıyla gerçekleştirilen Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı başladı.

Konya'da 33 baronun katılımıyla gerçekleştirilen Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı başladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Veli Küçük, bir otelden düzenlenen çalıştayla ilgili, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda elde edilecek unsurların mesleğe ciddi katkılar sunacağını söyledi.

Sonuçların güncellenip, teknolojik unsurları yakalaması gerektiğini belirten Küçük, "Meslektaşlarım, kendilerini temsilen yaşamda, mesleki faaliyetlerde yer almalarının ötesinde sayısı bugün 166 bini bulan avukatları da temsilen görev yapıyor." dedi.

Avukatların büyük bir camiayı temsil ettiğini vurgulayan Küçük, çalıştayın, mesleğin saygınlığını ve kamusal yönünü yaşama geçirme noktasında önemli olduğunu kaydetti.

TBB Saymanı Gökhan Bozkurt ise düzenlenen çalıştayın çok değerli olduğunu, yapılan çalışmalardan sonra alınan kararlara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da zaman zaman yapılan bölgesel toplantılarda meslek sorunlarının konuşulduğuna değinerek, "Konya Barosu mensupları olarak alınacak her kararda birliğimizin, baromuzun, meslektaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

Çalıştay, 19 Haziran'da tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Veli Küçük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 33 baronun katılımıyla Avukatlık Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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