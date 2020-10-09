Konya'da 34 bin 190 adet ecstacy hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 34 bin 190 adet ecstacy hap ele geçirildi

Zehir tacirleri Narkotik polisinden kaçamadı

KONYA - Konya'da Narkotik polisinin çalışmalarında 34 bin 190 adet ecstacy hap ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde Konya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen iki şahıs takibe alındı. Yapılan çalışmalarda durdurulan bir tırda ve iki şahıs üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada köpek, tırın kabin kısmında tepki verdi. Bunun üzerine polisin yaptığı aramada tırın kabinindeki yatağın altında seyahat çantası içerisinde poşetler halinde 34 bin 190 adet ecstacy hap ele geçirildi. Polis konuyla ilgili olarak 2 kişi hakkında işlem başlattı.