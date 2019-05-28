Konya'da 348 camide vatandaşlar itikafa girmeye başladı

Konya'da vatandaşlar Ramazan ayının son on günü yerine getirilen itikaf ibadeti için belirlenen camilerde itikafa girmeye başladı.

Konya'da vatandaşlar Ramazan ayının son on günü yerine getirilen itikaf ibadeti için belirlenen camilerde itikafa girmeye başladı. Konya'da 137'si il merkezinde olmak üzere 348 camide itikafa girilebiliyor.



Vatandaşlar, Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet ederek itikafa giriyor. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu itikaf ibadeti ile ilgili bilgi vererek, "İtikaf bir mescitte ibadet niyetiyle belirli bir süre kalmak, sıradan davranışlardan uzak durmaktır. Bir bakıma tefekkür, bir bakıma hayatı tefekkür etmek, müminin hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmesidir. Öncelikle itikafa girecek kişi mükellef, akıl ve baliğ olması gerekir, itikafa niyet etmesi gerekir. Hanımlar da itikafa girebilirler. Onlar kendi evlerinde bir odayı itikaf odası olarak seçmek suretiyle itikafa girerler. Zorunlu ihtiyaçların dışında itikafa girilen odadan çıkılmaz. Orada yenilir, orada içilir" dedi.



Konya'da 348 camide itikafa girilebiliyor



Müftü Poçanoğlu, 348 camide itikaf ibadetinin yerine getirilmekte olduğunu kaydederek, "İtikaf için ayrılan camilerimizde çok büyük bir yoğunluk var. Konyalılar itikaf ibadetine çok rağbet emektedir" ifadelerini kullandı.



Kapu Camisi'nde itikafa giren vatandaşlardan Ali İhsan Seleş, "Elhamdülillah her sene bu manevi zevki, bu sevaplı ibadeti Rabbimizin izniyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok memnunum elhamdülilah. İtikaf da bir ibadettir. Efendimizin tavsiye ettiği bir sünnettir" şeklinde konuştu.



Aynı camide itikafa giren Mustafa Şakalak da "Burada bulunmak muhteşem bir duygu. Keşke Kabe'de bu ibadeti yapabilseydik fakat imkan olmayınca burada olmak da yeterli geliyor çok şükür" ifadelerini kullandı.



Ahmet Zeki Bilici ise "Peygamber Efendimizin sünneti olan Ramazan'ın son on günü Allah'ın mabedinde tefekkür içerisinde geçirmek amacımız" dedi.



Konya'da il merkezinde 137 camide, il genelinde ise 348 camide itikafa girilebiliyor. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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