Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu - Son Dakika
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Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

6 saat önce

Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştuKONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen irili-ufaklı obruklara bir yenisi daha eklendi.

Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen irili-ufaklı obruklara bir yenisi daha eklendi. 35 metre çapında 15 metre derinliğindeki yeni obruğu hayvan otlatırken fark eden çoban İsmail Türk, "Obruk olmadan bir gün önce meradan geçtik bir şey yoktu. Şu an geldiğimizde obruk olmuş" dedi.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen irili-ufaklı obruklara bir yenisi daha eklendi. Reşadiye Mahallesi Çingir Küme Evleri mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban İsmail Türk, yeni obruğu fark edince durumu mahalle sakinlerine bildirdi. Yaklaşık 35 metre çapında 15 metre derinliğinde oluşan obruk, içindeki bazı bölümlerde yine çökmeler olduğundan adeta iç içe iki obruk gibi görünüyor.

Bir gün önce meradan geçtiğinde obruk olmadığını belirten İsmail Türk, 'Sabah koyunları aldım meraya getirdim. Merada farklı şeylerin olduğunu fark ettim. Dikkatli olmam belki de bizi korudu. Çukur gibi yer gözüküyordu. Yaklaştığımda obruğun olduğunu gördüm. Tedirgin oldum. Telefonlar çekmediği için hemen eşeğe binerek köydekilere haber verdim. Geldiğimizde korkunç bir görüntü vardı. Bu alanda koyun otlatan çok çoban var. Koyun var. Bölgenin tellerle çevrilip koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi. Obruğu inceledikten sonra uzaklaştığını belirten Türk, ??Biraz ileriye gittim ve kahvaltı yapacaktım. Obruğun olduğu bölgeden gürültüler gelmeye başlayınca korkup, uzaklaştım diye konuştu.

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Bölgede önlem alınmasını isteyen mahalleli İsmet İşleker de, "Burada sanki iç içe iki obruk oluşmuş. Obruk alanı çok geniş. İlk oluşan obruğun derinliği çok fazla ve korkutucuydu. Gelip baktığımızda şok olduk. Obruk olmadan bir gün önce meradan geçtik bir şey yoktu. Ertesi gün geldiğimizde obruk olmuş. İnsan korkmaz mı Üzerinde koyun otlatırken olsaydı. Daha kötü sonuçlar olabilirdi. Yan tarafta tarım alanı, 500 metre ilerde tarla işi yapanlar var. O bölgelerde de olabilirdi. Bir sürü insan çalışıyor. Tedirginlik yaşıyoruz. Araştırılıp bilgi verilmesini ve önlem alınmasını istiyoruz. Yetkililerin yardımını bekliyoruz" dedi.

Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

İsmail Türk, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:55 Kaynak: DHA

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