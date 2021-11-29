Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Konya'da 19 suç kaydı ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla bir otelde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Seydişehir Cezaevi'nden firar eden, "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzer 19 suç kaydı, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun (27) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, hükümlünün kadın arkadaşının, kentteki bir özel hastanede tedavi gördüğünü belirledi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hükümlünün de arkadaşına eşlik ettiğini belirledi.

Araştırmalarını genişleten polis, kadının merkez Selçuklu ilçesindeki lüks bir otelde M.İ.K. adına kayıtlı kişi ile kaldığını tespit etti. Hükümlünün sahte kimlikle kayıt yaptırması ihtimalini düşünerek otele giden polis, odaya baskın yaparak M.U'yu yakaladı. Hükümlünün üzerinde arkadaşı M.İ.K'nin kimliği bulundu.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.