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Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.02.2022 10:29
Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Konya'da kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde gözaltına alındı.

Konya'da kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.D. saklandığı evde yakalandı.

S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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