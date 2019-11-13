Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde polisin yaptığı narkotik ve asayiş operasyonunda 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde önceden tespit edilen adreslere şafak baskını düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 polisle yapılan operasyonda, evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, çalıntı 2 motosiklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.