Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, çalıntı 2 motosiklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

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