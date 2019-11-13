Son Dakika Haberleri: Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
Son Dakika Güncel Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu - Son Dakika

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

7 saat önce

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonuKonya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, çalıntı 2 motosiklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

(

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

Narkotik, Tatlıcak, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]