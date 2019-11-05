Son Dakika Haberleri: Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Konya'da 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 1 milyon 90 bin sigara makaronu ele geçirildi.

Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Konya'da 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 1 milyon 90 bin sigara makaronu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

Araçta bulunan 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 109 koli (1 milyon 90 bin) sigara makaronuna el kondu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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