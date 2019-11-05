Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Konya'da 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 1 milyon 90 bin sigara makaronu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Konya'da 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 1 milyon 90 bin sigara makaronu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.
Araçta bulunan 390 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 109 koli (1 milyon 90 bin) sigara makaronuna el kondu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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