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Konya'da 4,8 milyon metreküp su kaybı önlendi - Son Dakika

Konya'da 4,8 milyon metreküp su kaybı önlendi

06.02.2022 14:29
Konya'da 4,8 milyon metreküp su kaybı önlendi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, içme ve kullanma suyundaki kayıpların kontrolüne büyük önem verdiklerini söyledi.

Konya'nın konumu itibarıyla kıt su kaynaklarına sahip olduğunun altını çizen Altay, diğer su ve kanalizasyon idarelerine göre bu konuda daha fazla enerji harcadıklarını vurguladı.

Altay, su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "KOSKİ Genel Müdürlüğü, gerekli çalışmaları çok titiz bir şekilde yürütüyor. Tam donanımlı araçlar ve kalifiye personel ile yüzeye çıkmayan fiziki su kayıplarına müdahale ediyoruz. Suyun boşa gitmesinin önüne geçiyoruz. Bunun yanında her izole bölgenin detaylı işletme analizlerini yaparak etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir su yönetim sistemini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Akıllı şebekelerle su kaybı önleniyor

İçme suyu şebekelerindeki su kaybını kademeli olarak 2028'e kadar yüzde 25 seviyesine indirmeyi planladıklarını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Uygulama yaptığımız yerlerde izole bölge girişlerine akıllı cihazlar montaj edilerek, buralar izlenmekte, analiz edilmekte ve raporlanmaktadır. Akıllı şehirler-akıllı şebekeler konseptine uygun olarak şehrimizdeki tüm altyapılarımız akıllı bir sistem haline dönüştürülmektedir. Son teknolojik ve teknik cihazlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, 2021 yılında 4,8 milyon metreküp su tasarrufu ile kayıpların önüne geçilmiştir."

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Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 4,8 milyon metreküp su kaybı önlendi - Son Dakika


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