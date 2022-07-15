Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.07.2022 18:05
Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanan Konya- Ankara kara yolunda Kulu Otogar Kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FKY 237, 06 HC 8499 plakalı otomobilin aniden durması üzerine 06 HC 8499 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. 06 SGE 27 ve 06 CAU 853 plakalı otomobiller de birbirine çarptı.

06 SGE 27 plakalı otomobildeki Elif Naz G. (13), Semra G. (30) ve Necla G. (52) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tragger, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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