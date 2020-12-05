Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

05.12.2020 20:17

Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ankara'dan kaçırarak evlendiği 4 aylık eşini tartıştıktan sonra geçirdiği cinnet sonucu boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ankara'dan kaçırarak evlendiği 4 aylık eşini tartıştıktan sonra geçirdiği cinnet sonucu boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında 40658 Sokak'ta 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde polis merkezini arayan bir kişi, "Eşimle tartıştım, öldürdüm" diyerek evinin adresini verip işlediği cinayeti haber verdi. Cinayet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, uzun süre adresi aradı, bulamayınca yeniden iletişime geçip adres bilgilerini daha sağlıklı verip "Balkonda bekliyorum" demesi üzerine verdiği adrese ulaşabildi.

Apartman önüne geldiğinde balkonda eşini öldürdükten sona kendilerine teslim olmak üzere bekleyen genci gören polis ekipleri, binanın 4'üncü katındaki daireye girdiğinde 18 yaşındaki Ece Çiçek'i boğazından ve karnından bıçaklanmış vaziyette kanlar içerisinde buldu. Cinayeti işlediği iddia edilen Ece Çiçek'in kocası 21 yaşındaki Sabri Çiçek, polis tarafından gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatta olmadığını belirledi. Genç kadının cansız bedeni olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartıştığı eşini bıçakla öldüren Sabri Çiçek'in Samsun'un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, aynı ilçenin nüfusuna kayıtlı olan ve ailesinin ikamet ettiği Ankara'nın Etimesgut ilçesinden 4 ay önce Ece'yi kaçırarak Beyşehir'e yerleştiği ve nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi. Cinayeti işleyen gencin ise inşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı Sabri Çiçek, devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesine çıkarıldı. Çiçek, gazetecilerin yönelttiği eşini neden öldürdüğü ve pişman olup olmadığına yönelik soruları cevapsız bırakırken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine konuldu.

Öte yandan, cinayete kurban giden Ece Çiçek'in cenazesinin ise yapılan otopsinin ardından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ikamet eden ailesine teslim edildiği, cenazesinin defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Ece Çiçek'in yapılan ön otopside boğazında yaklaşık 13 santim kesi bulunduğu, karın bölgesinde de 4 ayrı bıçak yarası olduğu tespit edildi.

4 ay önce nikahları Beyşehir'de kıyılmış

Öte yandan, ilçede yaşanan korkunç cinayet sonrasında genç çifti evlilik noktasına kadar götüren ayrıntılar da netleşmeye başladı. Bir düğün ortamında görüp sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Ece Çiçek'le bir süre önce evlenmek isteyen Sabri Çiçek'e, ailesinin önce rıza göstermediği, Çiçek'in "vermezseniz kaçırırım" tehdidi üzerine ise söz kesilerek düğün tarihinin belirlendiği öğrenildi. Ancak, Sabri Çiçek'in düğün tarihini beklemeden ve düğün yapmadan sevdiği genç kızı kaçırarak Beyşehir'e getirip Beyşehir Belediyesi evlendirme dairesinde nikah kıydıkları ve cinayetin işlendiği adrese yerleştikleri öğrenildi.

Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Beyşehir, Evlilik, Düğün, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da dört aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


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