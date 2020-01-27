Konya'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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Konya'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Konya'da düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Konya'da düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak akaryakıtın getirildiği tırı takibe alan ekipler, aracı kente giriş yaptığı sırada durdurdu.
Araçta 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü ile araçta bulunan kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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