Konya'da, 4 günlük yasak sonrası pazarlarda hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Konya'da, 4 günlük yasak sonrası pazarlarda hareketlilik yaşandı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazarlarda yoğunluk yaşandı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, bazı vatandaşların da tezgahlardan ürünleri seçerek alması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Konya'da haftanın ilk iş günü caddelerde araç ve insan yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Pazar yerlerindeki yoğunlukta dikkat çekerken, vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Bazı vatandaşların ise tezgahlardan ürünleri seçerek alması ise dikkat çekti.