Son Dakika Haberleri: Konya'da 4. Kattan Düşen Kadın Öldü

Konya'da 4. Kattan Düşen Kadın Öldü

16 dakika önce

Konya'da apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya'da 4. Kattan Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Konya'da apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bir apartmanın 4. katında ikamet eden Müberra Aşcı (63), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden zemine düştü.

Çevredekiler, 112 Acil Servis ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aşcı'nın cesedi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:39 Kaynak: AA

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