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Konya'da 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi

06.02.2022 15:50
Konya'da 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu nakledildiği belirlenen araca operasyon düzenledi.

Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 230 gram kubar esrar bulundu.

Sürücünün Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi'ndeki evinde Çumra jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan aramada ise 3 kilo 405 gram kubar esar, 13 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 150 fişek, 1 tüfek ve 3 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 4 kilo 635 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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