Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

23.02.2022 14:12

Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklamaKONYA Konya'da bir otelde iki gurup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayına karıştıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

KONYA Konya'da bir otelde iki gurup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayına karıştıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün öce merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir otelde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çıkan olayda, S.E., M.N.M., M.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 tutuklama

Yaşanan olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden K.B., A.İ.K., S.Ç., S.A., Ş.Ş.Ö., M.Ç., H.O.T., S.Y., E.Y.K. ve E.B. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheli F.D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan K.B., A.İ.K., S.Ç., S.A. ve F.D. tutuklanarak konumların uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama
Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama
Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

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silahlı çatışma, Selçuklu, Saldırı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama - Son Dakika


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