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KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI - Son Dakika

KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI

20.01.2022 17:50

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hava kalitesinin iyileştirilmesi projesiyle, Mevlana Müzesi çevresinde 4 mahalledeki bin 108 konutta doğal gaza dönüşüm sağlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hava kalitesinin iyileştirilmesi projesiyle, Mevlana Müzesi çevresinde 4 mahalledeki bin 108 konutta doğal gaza dönüşüm sağlandı. Bu mahallede kömür yardımı alan bin 108 konuttaki dar gelirli ailelere kömür yardımı yerine, doğal gaz fatura desteği yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi, yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'nin çevresinde 'Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında müzenin çevresinde 4 mahalledeki bin 108 konutun ısınma sisteminin doğal gaza dönüşümü sağlandı. Böylelikle o bölgede hava kirliliği de önlenmiş olacak.

Doğal gaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi.

'BİN 108 KONUTTA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Uğur İbrahim Altay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta tespit ettikleri bin 108 konutta doğal gaz dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Altay, 'Özellikle kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra sosyal yardımları kömür yerine doğal gaz olarak yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye'de böyle bir uygulama başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de özellikle Mevlana Bölgesi'nin hava kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk' diye konuştu.

Coğrafi konum olarak doğal gaz dönüşüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

'APARTMANA GİRERKEN ZEHİR GİBİ KOKARDI ARTIK O KOKU YOK'

Evinde doğal dönüşü yapılan Gülay Yaldır, 'Sobanın isinden kurtulduk. Çok memnunuz, çok iyi oldu. Suyum sıcak, evimiz doğalgaz ile çok güzel ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmana girerken apartmanımız zehir gibi korkardı. O koku bitti artık. Allah devletimizden razı olsun' şeklinde konuştu.

Evinde doğal gaz kullanmaya başlayan Muarrem Başböğer, çok memnun olduklarını belirterek, 'Devletimiz bizi bir işkenceden kurtardı. Ben hastayım, soba bize bir işkenceydi. Şimdi doğal gazla birlikte rahatız. 24 saat düğmeyi çevirip açıyorsun, düğmeyi çevirip kapatıyorsun' dedi.

Nezahat Şen ise, 'Çok memnun kaldım, çok rahatım. Eskisinden daha iyi oldu. Eskiden evimiz sobalıydı, kovayı taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. Şimdi çok memnunum. Bakanımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Mustafa Kaplan da, 'Memnun kaldık. Kovadan, isten, kömür derdinden kurtulduk. Allah devletimizden razı olsun. Engelli oğlum var, onun için de iyi oldu' ifadelerini kullandı.

KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI
KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI
KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI

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Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Doğalgaz, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA 4 MAHALLEDE BİN 108 KONUTTA DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI - Son Dakika
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