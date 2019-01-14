Son Dakika Haberleri: Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğun Düğünde Başından Vurulması

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğun Düğünde Başından Vurulması

56 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde düğünde havaya ateş açarak 4 yaşındaki çocuğun başından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğun Düğünde Başından Vurulması, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde düğünde havaya ateş açarak 4 yaşındaki çocuğun başından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 24 Kasım 2018'de, ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde düğüne gelen davetlilerden birinin silahla havaya ateş açması sonucu 4 yaşındaki İ.U. başından yaralandı.

İ.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan İ.U'nun başındaki mermi çıkarılarak incelenmesi için kriminal şube müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün günü çekilen görüntülerden havaya ateş eden 5 kişiyi belirleyip incelenmek üzere silahlarına el koydu.

İ.U'nun başına isabet eden mermi çekirdeğinin kriminal incelemesi sonucu tabancanın M.K'ye ait olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Ilgın, Konya, 3. Sayfa
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