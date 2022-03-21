40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

21.03.2022 12:40

Konya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla 40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı.

Konya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla 40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünün PTT binası önünde yaptığı fidan dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konya Orman Bölge Müdür Vekili İsmail Poyraz, burada yaptığı açıklamada, Konya'da karasal iklim görülmesi nedeniyle ağaç yetiştirilmesinde büyük sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Konya'da zoru başardıklarını, yürütülen çalışmaların son derece başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Poyraz, şunları kaydetti:

"Dikilen fidanların yüzde 90'dan fazlası tutuyor ve ağaç oluyor. Konya, 5,5 milyon hektarla Türkiye'nin en geniş alana sahip ili. Bölge müdürlüğümüz bazında 861 bin hektar ormanlık alanımız var. Biz çalışmalarla verimsiz ormanlarımızı verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da 164 bin hektar alan verimli orman haline getirildi. Her yıl 100 bin fidanı vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, okullara, belediyelere dağıtıyoruz. Her yıl 100 binden fazla fidan toprakla buluşuyor. Bugün de 40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtılacak ve toprakla buluşturulacak."

Fidanlar dağıtıldıktan sonra merkez Meram ilçesine bağlı Dere Aşıklar Mahallesi Beyşehir çevre yolu 17. kilometresindeki 3 hektar alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Jandarma ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşlar, soğuk havaya rağmen özenle kazdıkları çukurlara fidanları yerleştirdi ve can sularını verdi.

Fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan da katıldı.

40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı
40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 40 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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