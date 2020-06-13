Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

KONYA - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli, hayvanları satmak için taşırken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A.K.'ye ait 40 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin hayvanları satmak üzere başka bir adrese götürdüğünü belirledi. Kamyonun yerini tespit eden ekipler, şüphelileri hayvanları satmak üzere başka bir adrese götürürken suçüstü yakaladı. Yapılan baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonda yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Bulunan hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Yakalanan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.