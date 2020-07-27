Konya'da 40 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 40 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Yarenler Mahallesi'nde bir evin garajında kaçak içki yapılarak satış yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, arama kararı ile eve baskın düzenledi. Yapılan aramada evin garajında 12 adet cam şişe, 2 adet 5 litrelik plastik şişe ve 40 litre satışa hazır kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA