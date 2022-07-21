M.Y'nin evinde ve Kozlu Mahallesi'ndeki alanda yapılan aramada, 2 gram kenevir tohumu, 43 kök ekili Hint keneviri, esrar maddesi, uyuşturucu maddeye ait olduğu değerlendirilen 4 parça halinde hap kapsülü, 31 parça metal, 1 parça cam tarihi eser kalıntısı, 1 el dedektörü, 1 kazma, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek şarjörü, 1 uzatma şarjörlü kurusıkı tabanca ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 43 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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