Son Dakika Haberleri: Konya'da 44 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Konya'da 44 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

10 dakika önce

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda kovalamaca sonucu durdurulan bir otomobilde 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Konya'da 44 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Konya'da polisin düzenlediği operasyonda kovalamaca sonucu durdurulan bir otomobilde 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adana Çevre Yolu üzerinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, uygulama noktasında iki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerden birinin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Polisle şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada parçalar halinde 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Suriye uyruklu Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) ile uygulama noktasında durdurulan diğer araçta bulunan Faysal Alluş (35) ve Suha Esad (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları 2 otomobille Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu getirdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:36 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Konya, 3. Sayfa
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