Üye Girişi
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

10.11.2021 14:31
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

KONYA'da, pazartesi akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KONYA'da, pazartesi akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremde şu ana kadar 2 evin yıkıldığı, 9'u ağır olmak üzere, 151 yapının  hasar gördüğü tespit edildi. 1 bina için de acil yıkım kararı verildi. AFAD görevlileri 2 farklı mahalleye de toplam 8 çadır kurdu.

Konya, pazartesi günü saat 20.43'te 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem paniğe neden oldu. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki depremin merkez üssü Kızılören ile yakınındaki mahallelerde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu bölgedeki mahallerde bazı vatandaşlar geceyi ateş yakıp sokakta geçirdi.

9'U AĞIR 151 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDIAFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 17 mahallede, yapılarda hasar oluştuğuna dair ihbar alınıp bölgede inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemede 2 yapının yıkıldığı, 9'u ağır, toplam 151 yapının hasar gördüğü belirlendi. 1 yapı için ise acil yıkım kararı verildi.Ayrıca Akpınar Mahallesi'nde 6, Kızılören Mahallesi'nde ise 2 barınma için çadır kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da bölgeye psikososyal ekipler sevk edildi.Depremin yoğun olarak hissedildiği Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime verilen 2 gün ara bugün sona eriyor. Kadınhanı ilçesinde bulunan Vali Kemal Katıtaş İlkokulu'nun da tuvalet ve kazan dairesinde çatlaklar oluştuğu tespit edildi.   ACİL YIKIM KARARI VERİLEN EVLER VAR

Deprem sonrası AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığı 17 mahalleden en fazla hasar gören Kızılören Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Atar, "Mahallede hasar tespitleri devam ediyor. Acil yıkım kararı verilen evler var, onlarda da yıkım gerçekleştirilecek. Mahallemize barınmak için çadırlar da kuruldu. Yaralarımız sarılıyor" dedi.


Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü 15:26 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' 15:16 Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi 14:07 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun

Son Dakika Haberleri
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
15:16 Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'
15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Toplantı öncesinde tek tek sıraladı Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Toplantı öncesinde tek tek sıraladı         
15:30
3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk         
15:25
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti         
15:10
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı         
14:12
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı         
12:52
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement