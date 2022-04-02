Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı

02.04.2022 00:31

Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 ay önce trafiğe kapatılan Seydişehir-Derebucak yolunu trafiğe yeniden açmak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 ay önce trafiğe kapatılan Seydişehir- Derebucak yolunu trafiğe yeniden açmak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Konya'nın Seydişehir ilçesinde de kendisini hissettirdi. Kasım ayında başlayan ve günlerce devam eden kar yağışı sonrası Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe kapatıldı. İlçede kar yağışının sona ermesinin ardından karayolları ekipleri, yaklaşık 5 ay kapalı bulunan Seydişehir-Derebucak yolunu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Yer yer heyelan yaşanan yol üzerinde özellikle 1825 rakımlı Rezebeli mevkiinde kar kalınlığının 5 metreye kadar ulaştığı görülüyor. Karayolları ekiplerinin gerçekleştirdiği hummalı çalışma dron ile de görüntülendi. Ekiplerin bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı
Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı
Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı

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Seydişehir, Derebucak, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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