Konya'da 5 bin 945 uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika

Konya'da narkotik polisin düzenlediği operasyonlarda, 5 bin 945 uyuşturucu hap, 76 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine ilişkin yapılan operasyonda, 5 bin 945 uyuşturucu hap ile 76 gram uyuşturucu madde yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca ve bin 300 lira suç unsuru para da ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA