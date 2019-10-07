Son Dakika Haberleri: Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi
Son Dakika Güncel Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi

Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi

1 saat önce

KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.

Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi, System.String[]

KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düğün yerlerinde inceleme yapan polis, 5 düğünde 1'i tüfek, 6'sı tabanca olmak üzere 7 silah ele geçirdi. Silah kullananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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