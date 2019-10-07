Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi
1 saat önce
KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düğün yerlerinde inceleme yapan polis, 5 düğünde 1'i tüfek, 6'sı tabanca olmak üzere 7 silah ele geçirdi. Silah kullananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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