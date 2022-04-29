Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı - Son Dakika
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Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

29.04.2022 11:38
Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

Konya'da 5 evde hırsızlık yapan ve bir çocuğun bisiklet almak için para biriktirdiği kumbarasını da çalan hırsızlık şüpheli bir evde bulunan halıdan alınan ayakkabı izinden tespit edilerek yakalandı.

Konya'da 5 evde hırsızlık yapan ve bir çocuğun bisiklet almak için para biriktirdiği kumbarasını da çalan hırsızlık şüpheli bir evde bulunan halıdan alınan ayakkabı izinden tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi ve Yazır Mahallesinde 5 evden hırsızlık olayına karışan şüpheli, girdiği evlerden ziynet eşyası, bilgisayar, tablet, parfüm ve bir çocuğun kumbarasında bulunan bin 300 lirayı çaldı. Hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde adreslerde detaylı araştırma yapan polis, şüpheliye ait olduğu tahmin edilen bir evden halının üzerinden ayak izi buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından delil olarak değerlendirilen ayak izi, daha önceden alınan örneklerle karşılaştırması sonucu şüphelinin O.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli O.Y. aynı bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bir çok laptop, akıllı telefon, elektronik alet ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 3 adet ruhsatsız tabancadan dolayı şahsa 6136 sayılı (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında) kanunundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. çıkartıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelisinin evinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - KONYA

Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı
Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

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Hırsızlık, Selçuklu, Bisiklet, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı - Son Dakika


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