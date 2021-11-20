Konya'da 5 hırsızlık olayının şüphelileri çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika

Konya'da bir haftada 5 farklı adreste yaşanan hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi, çaldıkları malzemelerin bir kısmıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğince, ilçede hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları neticesinde, Köyceğiz, Dere ve Durunday Mahallesi'ndeki hırsızlıkların failleri olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu M.T. (18), M.Ö. (15) ve O.S. (14) gözaltına alındı.

Polis, zanlıların beraberinde bulunan çalıntı sıhhi tesisat malzemelerine, bakır kablolarla ve suç aleti olarak kullanılan malzemelere el koydu.

Çalınan malzemelerden bir kısmının da Sahibiata Mahallesi'ndeki bir iş yerine satıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınanlardan M.T. polis merkezine, M.Ö. ve O.S. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.