Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

29.09.2022 16:14

Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, bagajdaki yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 252 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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