Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
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Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

11.03.2022 13:11
Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Eve yeni gelen Nurettin Turhan, içerideki dumanı ve kardeşlerinin baygın olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kemal Turhan (44), eşi Elif Turhan (42), çocukları Ayşe (22), Nuriye (12) ve Tülin (15) Turhan'ın, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Ambulanslarla 5 kişi, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Kuruluş Osman 86. Bölüm Fragmanı | 'Nice zalim boynumuzdan düşmez' Kuruluş Osman 86. Bölüm Fragmanı | 'Nice zalim boynumuzdan düşmez'

İstiklal Mahallesi, Kadınhanı, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika


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