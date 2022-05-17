Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

17.05.2022 14:35
Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'nde, husumetli iki grup arasında 14 Mayıs'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişinin yaralanmasına ilişkin yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal Y, Abdullah Y, Bülent A. ve Taha P. tutuklandı. Hasan S, Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi Son Dakika | Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi
Kaynak: AA

Selçuklu, Tahran, Çelebi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement